Roma, 4 feb. (LaPresse) – La Nato dal punto di vista militare “è uno straordinario strumento che garantisce la possibilità di interoperare congiuntamente senza problemi” e “dal punto di vista politico è un alleanza di paesi democratici che mantiene un certo appeal”. Lo ha detto a LaPresse il generale Vincenzo Camporini, ex capo di stato maggiore dell’Aeronautica Militare e della Difesa, parlando del futuro della Nato. Riguardo alle divisioni interne nell’affrontare la crisi tra Mosca e Kiev, il generale ha spiegato che la Nato è “un’alleanza fra paesi liberi, è chiaro che qualcuno è più libero di altri, chiaramente la posizione americana è una posizione di forza. Nel passato abbiamo già visto posizioni antitetiche” tra i membri “quindi non mi scandalizzo di posizioni diverse che sono basate su percezioni differenti del singolo interesse nazionale”, ha proseguito Camporini, sottolineando che l’Alleanza Atlantica conserva ancora una certa attrattiva per i Paesi che condividono i principi della democrazia rappresentativa. Ne è una dimostrazione il fatto che, quando si è parlato di un blocco degli ingressi nella Nato di 10 anni, la discussione ha suscitato l’ira di Finlandia e Svezia, che sebbene non fossero intenzionate nell’immediato ad entrare nell’Alleanza hanno rivendicato il loro diritto di scegliere liberamente riguardo all’adesione, ha spiegato Camporini.

