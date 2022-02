Roma, 4 feb. (LaPresse) – L’81,2% degli studenti italiani ha frequentato la scuola in presenza nell’ultima settimana. E’ quanto si legge nel monitoraggio fornito dal ministero dell’Istruzione in merito al periodo 24-29 gennaio. Le classi in quarantena sono state il 17,2% del totale mentre l’82,8% è rimasto aperto. I maggiori disagi si sono verificati nella scuola dell’infanzia dove il 23,5% degli alunni è risultato positivo o in quarantena. Una percentuale che scende al 22,7% alla primaria (positivi o in dad) e crolla al 15,8% nelle secondarie di primo e secondo grado (anche in questo caso viene attivata la dad). Per quanto riguarda i docenti il 92,1% ha esercitato in presenza.

