Roma, 4 feb. (LaPresse) – Russia e Cina ritengono che “la protezione della democrazia e dei diritti umani non debba essere utilizzata come strumento per esercitare pressioni su altri Paesi” e “si oppongono all’abuso dei valori democratici, all’interferenza negli affari interni degli Stati sovrani con il pretesto di proteggere la democrazia e i diritti umani, nonché ai tentativi di provocare divisioni e scontri”. E’ quanto si legge nella dichiaraizone congiunta siglata da Putin e Xi a Pechino. Mosca e Pechino hanno poi invitato la comunità internazionale “a rispettare la diversità delle culture e delle civiltà e il diritto dei popoli dei diversi paesi all’autodeterminazione”.

