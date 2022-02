Roma, 4 feb. (LaPresse) – “Il tavolo parlamentare sulle riforme proposto da Enrico Letta sulla base delle priorità dettate da Mattarella? Ho sempre detto che dobbiamo fare assolutamente alcuni interventi, anche per rendere più stabili i prossimi governi. Perché abbiamo una cronica instabilità, e non ci fa bene”. Lo dice il presidente del M5S, Giuseppe Conte, uscendo da Palazzo Chigi al termine dell’incontro con il premier. “Dobbiamo stabilizzare anche i passaggi da un gruppo a un altro, dunque una riforma dei regolamenti parlamentari è assolutamente necessaria per scoraggiare questi passaggi a cuor leggero – aggiunge -. E dobbiamo puntare a una sfiducia costruttiva per non avere crisi al buio”.

