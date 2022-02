Lecce, 4 feb. (LaPresse) – Costretta a portare il velo e un braccialetto dell’Islam e obbligata a non uscire e a non parlare con le coetanee. E’ quanto hanno riferito nella denuncia presentata lo scorso mese di dicembre in procura a Lecce i legali che assistono il padre della 12enne salentina che sarebbe stata promessa in sposa a un 22enne pakistano, fratello del nuovo compagno che la madre ha conosciuto su Facebook, quando era in Germania, e ha sposato a luglio 2021 in Pakistan, dopo essersi convertita all’Islam.

