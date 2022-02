Milano, 4 feb. (LaPresse) – L’Islanda dovrebbe interrompere la caccia alle balene a partire dal 2024. Ad annunciarlo la ministra islandese della Pesca, Svandis Svavarsdottir, membro del partito dei Verdi, in un intervento sul quotidiano Morgunbladid, di cui riferisce il sito della testata. Le autorizzazioni di pesca sono valide fino al 2023 e, per il loro rinnovo, dovrebbe essere dimostrato che siano economicamente giustificabili ma alle condizioni attuali ci sono pochi motivi di ritenere che sarà consentito che la caccia alle balene prosegua dopo il 2023, ha affermato Svavarsdottir. La caccia alle balene è autorizzata in Islanda, Giappone e Norvegia.

