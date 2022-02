Milano, 4 feb. (LaPresse) – “Ho cercato di illustrare la vera posizione della banca su una serie di punti. Vorrei riaffermare ancora una volta che il nostro piano è un piano industriale, che punta a creare la banca dei prossimi 10 anni. Penso non vada considerato questo solo come un piano finanziario. Stiamo prendendo degli impegni come squadra di management”. Lo ha detto l’amministratore delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in call con gli analisti, presentando il nuovo piano al 2025 e i risultati 2021.

