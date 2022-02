Roma, 4 feb. (LaPresse) – “La situazione epidemiologica sembrerebbe disegnare una fase nuova ma siccome i numeri sono ancora elevati conviene tenere comportamenti ispirati alla prudenza e completare il ciclo vaccinale”. Lo dice il professor Gianni Rezza direttore della Prevenzione del ministero della Salute, commentando i dati settimanali della pandemia in Italia. Rezza sottolinea come l’incidenza “tende a scendere” così come l’Rt che è “ben sotto all’unità”. Pure per quanto riguarda il tasso di occupazione in area medica e terapia intensiva “c’è una tendenza alla decongestione delle strutture sanitarie”.

