Roma, 4 feb. (LaPresse) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena firmato il decreto-legge recante misure urgenti in materia di certificazioni verdi COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività nell’ambito del sistema educativo, scolastico e formativo. Lo si apprende dal Quirinale.

