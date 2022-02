Milano, 4 feb. (LaPresse) – “Per quanto mi riguarda non esistono pre partita belli o brutti, esistono settimane di lavoro. Abbiamo avuto il tempo necessario per prepararci: né Zlatan Ibrahimovic né Ante Rebic saranno disponibili. Tomori ha fatto un grande lavoro, sarà disponibile ma non credo dall’inizio”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, parlando in conferenza stampa alla vigilia del Derby contro l’Inter a San Siro.

