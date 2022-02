Milano, 4 feb. (LaPresse) – “E’ un Derby che pesa tanto, lo sappiamo. Stiamo lottando per l’altissima classifica, poi che sia Champions o altro vuol dire che siamo tornati comunque competitivi”. Lo ha detto Stefano Pioli, allenatore del Milan, parlando in conferenza stampa alla vigilia del Derby contro l’Inter a San Siro. “Contro la Juve abbiamo fatto un’ottima partita, ci è mancata un po’ di qualità negli ultimi metri che è quella che dobbiamo troare domani. Domani pesa tanto, vogliamo provare a vincere questa partita importante”, ha aggiunto. “Dobbiamo tenere in considerazione anche le caratteristiche degli avversari, è importante. Non snatureremo mai il nostro modo di giocare, sarà così anche domani”, ha detto Pioli.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata