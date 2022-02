Milano, 4 feb. (LaPresse) – “In questi giorni effettivamente il centrodestra e il centrosinistra non hanno dato dimostrazione di particolare brillantezza e compattezza. A me interessano i progetti, siamo alternativi alla sinistra sul lavoro e sulle pensioni, sull’immigrazione e sulle tasse abbiamo idee diverse” rispetto al Pd. “A me più che il toto Renzi e il toto Casini interessano i progetti. Il centrodestra è maggioranza nel Paese e non è una caserma. Se qualcuno preferisce andare da Renzi o rifare la Dc è libero di farlo”. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Zapping’ su Rai Radio1. “Se qualcuno dice una cosa e poi fa un’altra come per l’elezione del presidente della Repubblica, non dobbiamo far finta di nulla”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata