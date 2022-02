Milano, 4 feb. (LaPresse) – Giorgia Meloni è “ingenerosa. Abbiamo scelto l’Italia. Siamo in emergenza sanitaria, non è un momento normale. Fra il partito e l’Italia, ho scelto l’Italia. In condizioni normali mai nella vita andrei al Governo con il Pd. Io fra il mio partito e il mio Paese ho scelto il mio Paese. I sondaggi? Chi se ne frega. Certo, non è facile governare con Speranza e Lamorgese, ma è più comodo stare fuori” dal Governo. Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, a ‘Zapping’ su Rai Radio1.

