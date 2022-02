Milano, 4 feb. (LaPresse) – Si può ricostruire il rapporto con Matteo Salvini o no? “Ma questo lo vedremo. Non sono questioni personali, sono questioni politiche”. Lo ha detto la presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, a ’24 Mattino’ su Radio24. “Credo che vada chiarito – ha aggiunto – che cosa si preferisce tra stare nel campo del centrodestra costi quel che costi o preferire l’alleanza con il centrosinistra se non conviene quella con il centrodestra. Io credo che questa risposta vada data e non da me, perché io ho sempre dimostrato che cosa preferisco. Io al governo con il Pd non ci vado, al governo con i Cinquestelle non ci vado, io il presidente della Repubblica del Pd non lo voto. Gli altri fanno altre scelte, ma non sono io che devo fare chiarezza. Credo che debbano fare chiarezza gli altri”, ha concluso Meloni.

