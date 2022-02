Bari, 4 feb. (LaPresse) – Il 49enne era ai domiciliari per un furto in appartamento, commesso assieme ad altri soggetti, per plurime violazioni alla sorveglianza speciale, possesso ingiustificato di grimaldelli, uso di targa manomessa e guida senza patente poiché revocata, commessi a Sannicandro di Bari il 10 giugno 2021. Con queste accuse era stato arrestato il 21 settembre 2021 e dopo una breve permanenza in carcere, aveva ottenuto dal gip del Tribunale di Bari la concessione della misura meno afflittiva degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

