Reggio Emilia, 3 feb. (LaPresse) – “I vax uccidono, il governo lo sa e mente. Imporre il vax è nazismo. Pd uguale boia nazisti”. Un volantino no vax è stato trovato questa mattina sul portone della federazione del Partito democratico di Reggio Emilia e a denunciarlo sono i dem stessi, con un lungo post sulla loro pagina Facebook. “Non iniziò con le camere a gas. Non iniziò con i forni crematori. Non iniziò con i campi di concentramento e di sterminio. Non iniziò con i 6 milioni di ebrei che persero la vita. E non iniziò nemmeno con altri 10 milioni di persone morte tra polacchi, ucraini, bielorussi, russi, yugoslavi, rom, disabili, dissidenti politici, prigionieri di guerra, testimoni di Geova, omosessuali. Iniziò con i politici che dividevano le persone tra ‘noi’ e ‘loro’. Iniziò quando la gente divenne insensibile, obbediente e cieca, con la convinzione che tutto questo fosse normale”, si legge nel volantino, che cita un lungo pensiero di Primo Levi, in cui gli autori hanno inserito anche l’immagine del presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, con una svastica disegnata in fronte e una vignetta che gli farebbe dire: “Sono un bugiardo nazista e sostengo la dittatura nazi-sanitaria”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata