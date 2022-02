Bruxelles, 3 feb. (LaPresse) – “Esamineremo tutti i dati emergenti, compresi quelli provenienti da Israele, per quanto riguarda l’uso di una seconda dose di richiamo degli attuali vaccini. Al momento, tuttavia, non ci sono prove sufficienti da studi clinici o prove del mondo reale che potrebbero supportare la nostra raccomandazione per la popolazione generale”. Lo ha affermato Marco Cavaleri responsabile dei vaccini e delle terapie dell’Ema in conferenza stampa.

