Bruxelles (Belgio), 3 feb. (LaPresse/AP) – Il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, dicendosi preoccupato che la Russia stia continuando il suo rafforzamento militare vicino all’Ucraina ha invitato Mosca a una “de-escalation”, ripetendo gli avvertimenti da parte dell’Occidente che “qualsiasi ulteriore aggressione russa avrebbe gravi conseguenze e un prezzo alto”. La Russia ha adesso oltre 100mila soldati di stanza vicino ai confini nord ed est dell’Ucraina, ma le autorit√† russe negano che ci sia in programma un’invasione. La Nato non ha intenzione di dispiegare truppe in Ucraina nel caso in cui la Russia dovesse invaderla, ma ha iniziato a rafforzare le difese degli Stati membri vicini, in particolare Estonia, Lettonia, Lituania e Polonia. L’Alleanza militare, che include 30 Paesi, ha anche in programma di rafforzare le sue difese nella regione del Mar Nero vicino Bulgaria e Romania.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata