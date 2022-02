Roma, 3 feb. (LaPresse) – Funzionari statunitensi affermano di avere prove che la Russia abbia sviluppato un piano, approvato ad alti livelli a Mosca, per creare un pretesto per invadere l’Ucraina. Lo riportano i media Usa tra cui Washington Post e New York Times. I dettagli del piano sono stati declassificati dall’intelligence statunitense e dovrebbero essere rivelati oggi dall’amministrazione Biden, hanno affermato quattro persone che hanno familiarità con la questione. Il mese scorso l’amministrazione ha avvertito che il governo russo aveva inviato agenti nell’Ucraina orientale, forse in preparazione per operazioni di sabotaggio.

