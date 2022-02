Roma, 3 feb. (LaPresse) – “Sono stupito dal valore numerico degli ascolti del festival di Sanremo. Paradossalmente l’anno scorso, in piena pandemia, sarebbe stato più favorito in questo senso con la gente chiusa in casa”. Lo dice a LaPresse Marino Bartoletti, giornalista e conduttore televisivo, commentando il boom di ascolti registrato dal festival di Sanremo.

