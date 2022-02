Sanremo, 3 feb. (LaPresse) – “C’è grande contentezza in tutto il gruppo, e in tutta l’azienda. Ho ricevuto la telefonata dell’ad Carlo Fuortes che sottolineava soprattutto il dato della rivoluzione dei target della fruizione. Record nei record, eccezionale il dato di una seconda serata che supera il debutto. E in termini di share dobbiamo risalire al 1995 per avere uno share più alto. Ma 27 anni fa la televisione era un altro universo. C’è grandissima soddisfazione. I confronti rispetto ad altre edizioni sono sempre relativi, ma siamo al 13,7% in più di share sullo scorso anno”. Lo ha detto il direttore di Rai1, Stefano Coletta, commentando i dati di ascolto della seconda serata del 72esimo Festival di Sanremo: lo share medio è stato del 55,8% con 11 milioni 320mila spettatori.

