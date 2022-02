Sanremo, 3 feb. (LaPresse) – “Ho proposto in tempi non sospetti che il prossimo anno ci siano solo donne a condurre il Festival”. Lo ha detto il direttore artistico del 72esimo Festival di Sanremo, Amadeus, rispondendo a una domanda sulla possibilit√† di un ritorno di una donna alla conduzione. “Ho portato circa 20 donne sul palco in questi tre anni, ognuna ha dato un contributo importante con la sua storia e il suo talento. Sono molto orgoglioso di questo”, ha aggiunto.

