Londra (Regno Unito), 3 feb. (LaPresse) – Doyle, un ex giornalista, è entrato a far parte del team di Johnson all’inizio del 2020 dopo la vittoria dei conservatori alle elezioni. Di recente è stato coinvolto nello scandalo del ‘partygate’. Mirza ha rassegnato le dimissioni dopo che Johnson ha dichiarato che il leader del Partito laborista Keir Starmer non è riuscito a perseguire il pedofilo e stupratore seriale Jimmy Savile, ex presentatore della Bbc, quando era a capo della pubblica accusa nel 2009.

