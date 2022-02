Roma, 3 feb.(LaPresse) – “Ho condiviso diversi passaggi” del discorso del presidente Mattarella, “questo non modifica il mio giudizio sulla sua elezione, ma ho condiviso i passaggi sulle disuguauanze, le donne, i giovani, la sicurezza sul lavoro ma soprattutto i passaggi più convincenti sono quello contro le correnti del Csm, la bacchettata al Governo Draghi per i mancati diritti del Parlamento e segnatamente i diritti delle opposizioni, questo non lo ha detto ma io lo interpreto così. Lo considero in significativa discontinuità con il presidente precedente”. Così la leader FdI Giorgia Meloni intercettata dai cronisti in Transatlantico.

