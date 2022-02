Torino, 3 feb. (LaPresse) – “Quest’anno l’attività economica continuerebbe a espandersi, del 3,9 per cento; dopo un primo trimestre molto debole a causa della recrudescenza pandemica, la crescita si rafforzerebbe dalla primavera, avvantaggiandosi del progressivo miglioramento delle condizioni sanitarie”. Lo si legge nella nota sulla congiuntura di febbraio dell’Upb (Ufficio parlamentare di bilancio) che ha aggiornato le sue previsioni per l’economia italiana, rispetto a quelle formulate in ottobre in occasione della validazione del quadro macroeconomico della Nadef 2021. “Entro il semestre in corso l’attività raggiungerebbe i livelli di fine 2019. Nel 2023 il Pil proseguirebbe il graduale percorso di normalizzazione, rallentando all’1,9 per cento, anche per via dell’intonazione meno espansiva delle politiche economiche”, precisa.

