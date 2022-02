Milano, 3 feb. (LaPresse/AP) – L’India non parteciperà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Pechino di venerdì, dopo che uno dei tedofori scelti dalle autorità cinesi ha scatenato la rabbia di Nuova Delhi. Giovedì il portavoce indiano per gli affari esteri ha accusato la Cina di aver “scelto di politicizzare” le Olimpiadi. La decisione ha fatto seguito ai resoconti dei media cinesi secondo cui un comandante militare cinese, coinvolto in scontri mortali con le forze di frontiera indiane nel 2020, era stato scelto come uno dei tanti tedofori incaricati di portare la fiamma delle Olimpiadi a Pechino. I combattimenti del 2020 sono scoppiati lungo il confine conteso con la Cina nel Ladakh orientale. Le truppe cinesi hanno ucciso 20 soldati indiani, mentre la Cina ha affermato di aver perso quattro soldati.

