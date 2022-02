Napoli, 3 feb. (LaPresse) – Ieri in Via Casalanno, nel comune di Quarto Flegreo (Napoli), un bambino di 3 anni è precipitato dal secondo piano di uno stabile. Avrebbe perso l’equilibrio sporgendosi ad una finestra, probabilmente utilizzando come scalino un secchio capovolto. Trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli da alcuni vicini e dalla madre, gli è stata diagnosticata una “frattura cranica con lacerazione e contusione cerebrale”. Trasferito al Santobono di Napoli è ancora in vita ma ricoverato in prognosi riservata. Indagini dei carabinieri della compagnia di Pozzuoli in corso per comprendere dinamica e chiarire eventuali responsabilità.

