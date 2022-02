Milano, 3 feb. (LaPresse) – “Io penso che Salvini, visto che è il segretario, avrà in mente una strategia. Siccome non ne indovina una, speriamo che la strategia sia quella giusta. Mica che affossi… Perché è come un reflusso per me: mi tornerebbe l’acido in bocca con tutti i sacrifici che ho fatto, veder svanire la cosa. Ma non solo per me, anche per Umberto Bossi. I sacrifici li abbiamo fatti insieme per mettere in piedi tutto. Vediamo un po’, insomma”. Così a LaPresse Giuseppe Leoni, co-fondatore del Carroccio, rispondendo a una domanda sulle ultime mosse del segretario della Lega, Matteo Salvini. Qual è la strategia? “Bisognerebbe chiederlo a Salvini, non lo so. La strategia è sua. Io penso che avrà visto gli ultimi sondaggi e ora si mette a fare un po’ di cinema, come è abituato, per vedere di recuperare qualcosa. Penso, non lo so. Perché i sondaggi – ha aggiunto – sono preoccupanti: ci danno al 16%, eravamo al 38%. Però non è che preoccupano me, i più preoccupati saranno quelli in Parlamento. Penso che Salvini agiti un po’ le acque per vedere di limitare i danni: c’è un malcontento in giro. In Consiglio federale non hanno combinato nulla, è tutto come prima”, ha concluso Leoni.

