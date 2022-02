Milano, 3 feb. (LaPresse) – L’Unicef “sollecita anche il Governo dell’Iraq e la comunità dei donatori a sostenere l’aumento e la fornitura di attività di formazione sul rischio connesso agli ordigni esplosivi in modo che i bambini e altri membri della comunità ricevano una formazione nelle scuole e nelle comunità in tutte le aree precedentemente colpite dal conflitto in Iraq”, conclude la rappresentante dell’agenzia in Iraq.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata