Città del Vaticano, 3 feb. (LaPresse) – Domani, venerdì 4 febbraio, Papa Francesco commemorerà la II Giornata Internazionale della Fratellanza Umana assieme al Grande Imam di Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb, con un videomessaggio nel corso dell’evento celebrativo che si terrà a Dubai: The Human Fraternity and the Global Tolerance Alliance Roundtable.

