Milano, 3 feb. (LaPresse) – “Oggi dobbiamo trattare pazienti con malattia più estesa. Sono le conseguenze indirette della pandemia: nel 2020 in Italia circa 2 milioni e mezzo di screening in meno e ridotti del 18% gli interventi chirurgici oncologici. Serve un piano di recupero che vada dagli ospedali alla medicina del territorio”. È l’allarme lanciato da Saverio Cinieri, presidente dell’Associazione Italiana di Oncologia Medica Aiom che domani, in occasione della Giornata mondiale contro il cancro (World Cancer Day), organizzerà il Convegno nazionale virtuale sulle ‘Sfide globali e il cancro’.

