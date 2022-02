Roma, 3 feb. (LaPresse) – “Dobbiamo pensare al dopo emergenza e al dopo pandemia, premiando anche i cittadini per modo esemplare in cui si sono comportati in questi due anni difficili”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel suo saluto di insediamento nel salone dei Corazzieri del Quirinale.

