Mosca (Russia), 3 feb. (LaPresse/AP) – Mosca e Pechino svolgono un “importante ruolo di stabilizzazione” nelle questioni globali e contribuiscono a rendere le relazioni internazionali “più eque e inclusive”. Lo ha affermato il presidente russo Vladimir Putin in un articolo publicato per l’agenzia di stampa cinese Xinhua alla vigilia della sua visita a Pechino per l’apertura delle Olimpiadi invernali. Il viaggio del presidente, che arriva nel pieno delle tensioni sull’Ucraina, mira a rafforzare i legami di Russia e Cina. L’incontro tra Putin e Xi sarà il primo di persona dal 2019, e contribuirà a cementare la già forte relazione personale tra i due, che è stata un fattore chiave nella crescente collaborazione tra le due ex potenze rivali. Dopo colloqui tra alti funzionari di entrambe le parti, Putin e Xi si incontreranno da soli a pranzo prima di partecipare all’apertura delle Olimpiadi invernali.

