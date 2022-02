Napoli, 3 feb. (LaPresse) – Lussazione alla spalla per Hirving Lozano. Lo rende noto il calcio Napoli. “In seguito a colloqui intercorsi con lo staff medico della Nazionale messicana, riguardo le condizioni di salute del calciatore Hirving Lozano, si informa che lo stesso ha riportato una lussazione della spalla destra, successivamente ridotta. Il calciatore sarà rivalutato al suo rientro in Italia” fa sapere il club. Per il messicano si teme un lungo stop.

