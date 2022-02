Milano, 2 feb. (LaPresse) – Sì ai certificati digitali di esenzione dal vaccino anti Covid, perché viene tutelata la privacy delle persone che non possono vaccinarsi per motivi medici tanto che si auspica “una quanto più rapida attuazione del decreto”. Così in una nota il Garante per la Privacy che “ha espresso parere favorevole sullo schema di Dpcm che introduce la digitalizzazione delle certificazioni di esenzione dalla vaccinazione anti-Covid”.

