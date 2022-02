Piacenza, 2 feb. (LaPresse) – “Un utente, confidandosi con due nostri operatori non impiegati negli hub vaccinali, aveva detto loro di avere un parente ricoverato per Covid-19, che risultava vaccinato pur sapendo che non si era sottoposto all’inoculazione – ha spiegato Baldino -. I due operatori hanno fatto la cosa giusta e, non sottovalutando quella confidenza, lo hanno segnalato immediatamente al proprio direttore di dipartimento che, a sua volta, ha fatto la cosa giusta e me lo ha fatto sapere. Così, sono andato dal nostro procuratore e ho fatto denuncia. Purtroppo, anche se poi ci sarà il processo, questa cosa si è confermata veritiera”. Come spiegato dal direttore generale, la donna non lavorava direttamente negli hub vaccinali, ma in un altro settore dell’azienda sanitaria. Tuttavia, visto che per somministrare le iniezioni, l’Ausl ricorre spesso a dei turni aggiuntivi da infermieri che vengono da tutti gli ospedali, anche in altri settori, lei avrebbe approfittato di questa posizione per andare a fare queste vaccinazioni fasulle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata