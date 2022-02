Piacenza, 2 feb. (LaPresse) – “L’infermiera arrestata questa mattina non è una persona una no vax, lo faceva per compenso e per una questione di denaro”. Lo ha dichiarato, nel corso di una conferenza stampa, Luca Baldino, direttore generale dell’Azienda Usl di Piacenza, a poche ore dall’arresto, da parte dei carabinieri, di un’infermiera che, in cambio di soldi, fingeva di somministrare vaccini anti-Covid. In base a quanto ricostruito, la donna non era direttamente impiegata negli hub vaccinali cittadini, ma siccome l’azienda sanitaria ricorre spesso a dei turni aggiuntivi di infermieri che vengono da tutti gli ospedali e altri settori, lei avrebbe approfittato di questa posizione per andare a fare queste vaccinazioni fasulle.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata