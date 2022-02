Minneapolis (Minnesota, Usa), 2 feb. (LaPresse/AP) – Un poliziotto ha sparato e ucciso un uomo in un appartamento nel centro di Minneapolis nel quale gli agenti stavano eseguendo dei mandati nell’ambito di una indagine per omicidio. Lo riferisce la responsabile ad interim della polizia di Minneapolis, Amelia Huffman, secondo cui l’uomo aveva in mano una pistola carica. Secondo quanto riferito dalla polizia, la sparatoria è avvenuta intorno alle 7 ora locale di oggi in un condominio della città. Gli agenti del dipartimento dello Swat di Minneapolis stavano eseguendo dei mandati per aiutare il dipartimento di polizia di St. Paul con un’indagine per omicidio: sono entrati in un appartamento e hanno trovato una persona con una pistola; a quel punto un poliziotto ha sparato contro di lui. Huffman riferisce che la polizia ha fornito assistenza medica ma che l’uomo è stato dichiarato morto in ospedale. La notizia giunge mentre tre ex agenti sono a processo a St. Paul per l’omicidio di George Floyd proprio a Minneapolis a maggio del 2020.

