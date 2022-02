New York (Usa), 2 feb. (LaPresse/AP) – Whoopi Goldberg è stata sospesa per due settimane dalla co-conduzione di ‘The View’ per quelli che il presidente di Abc News ha definito “commenti sbagliati e offensivi” sugli ebrei e l’Olocausto. “Whoopi si è scusata, ma le ho chiesto di prendersi del tempo per riflettere e capire l’impatto dei suoi commenti. L’intera organizzazione di Abc News è solidale con i nostri colleghi, amici, familiari e comunità ebraica”, ha affermato il presidente dell’emittente Kim Godwin su Twitter.

