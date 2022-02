Roma, 2 feb. (LaPresse) – “E’ curioso come una dichiarazione così banale, inutile e senza giustificazione sia arrivata da una persona di colore che, purtroppo, sa sulla propria pelle cosa siano la discriminazione e la segregazione”. Lo dice a LaPresse Ruben Della Rocca, vicepresidente della comunità ebraica di Roma, in merito alle dichiarazioni dell’attrice americana Whoopy Goldberg che ha dichiarato che la Shoah “non riguarda la razza, ma la disumanità dell’uomo nei confronti dell’uomo” precisando che “non si trattava di razza perché sono due gruppi di persone bianche”. L’attrice si è scusata, ma è stata comunque sospesa per due settimane dalla co-conduzione del programma ‘The View’.

