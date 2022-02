Milano, 2 feb. (LaPresse) – Testimone dei fatti, all’interno del vagone, un altro ragazzino minorenne che, dapprima, con il proprio cellulare, aveva effettuato dei video e delle foto di quanto stava accadendo a pochi metri da lui e che poi, trovato il coraggio di sfidare un uomo molto più grande, è andato in soccorso della vittima. La ragazzina terrorizzata si èallontanata assieme a lui in un’altra parte del vagone sino a quando il suo aggressore, giunto alla fermata di un paesino del reggiano, è sceso dal treno. Prima di scendere a terra, l’uomo ha tranquillamente salutato la propria vittima a cui ha lasciato il numero di telefono invitandola a chiamarlo. Ad attendere la vittima alla stazione, c’era la madre, che dopo aver tentato di tranquillizzare la figlia, si è rivolta ai carabinieri della stazione di San Polo d’Enza denunciando i gravi fatti. I militari poco dopo hanno individuato l’aggressore. L’uomo, riconosciuto sia dalla vittima che dal giovane testimone, grazie anche alle immagini delle stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo acquisite dai militari, è stato denunciato alla Procura reggiana perché ritenuto presunto responsabile dei delitti di violenza sessuale aggravata in danno di un minore, atti osceni in luogo pubblico alla presenza di minorenni e tentata cessione di sostanza stupefacente.

