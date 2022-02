Roma, 2 feb. (LaPresse) – Due autovetture della flotta del Quirinale, accompagneranno Sergio Mattarella domani per la cerimonia di insediamento della sua rielezione. Sarà la Maserati, cara a Sandro Pertini, ad attenderlo fuori dal palazzo dei Papi, domani prima delle 15, con a bordo il segretario generale della Camera, Fabrizio Castaldi. Il blindato di colore “blu istituzionale”, con interni neri in pelle Pieno Fiore, si fermerà quindi davanti all’ingresso della Camera, per poi riaprire le sue porte al termine della cerimonia. A bordo salirà anche il presidente del Consiglio, Mario Draghi, direzione piazza Venezia, dove finirà la sua corsa. Dopo aver reso omaggio al Milite ignoto, infatti, Mattarella e Draghi saliranno sulla storica Lancia Flaminia, che li porterà al Colle per la cerimonia di insediamento.

