Perugia, 2 feb. (LaPresse) – Non ce l’ha fatta a sopravvivere alle ferite riportate a seguito del grave incidente avvenuto ieri pomeriggio lungo la strada tra Ripa e Pianello (Perugia). Durante la notte in ospedale è morto il 75enne che ieri è stato travolto da un suv mentre camminava sul ciglio della strada, insieme a una donna di 45 anni, anche lei coinvolta nell’impatto. La donna, che ha riportato gravi ferite, è ricoverata in prognosi riservata.

