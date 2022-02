Torino, 2 feb. (LaPresse) – “C’è tanta emozione per la mia quarta Olimpiade, ma sono tranquilla e contenta di andare. Spero di vivere bene questa esperienza e di farlo al massimo”. Lo ha detto a LaPresse Federica Brignone subito prima di imbarcarsi sul volo per la Cina in vista dei Giochi Olimpici di Pechino, al via il 4 febbraio. “Dell’Olimpiade mi piace il fatto che puoi condividere l’esperienza con gli altri sport – ha aggiunto la sciatrice azzurra – Sono serena, spero tutto sia a posto quando arriverò al villaggio olimpico”.

