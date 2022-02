Pechino (Cina), 2 feb. (LaPresse) – “La questione Covid e i Giochi senza pubblico? Sono tranquilla, cerco di farmi scivolare tutto”. Lo ha detto a LaPresse Federica Brignone subito prima di imbarcarsi sul volo per la Cina in vista dei Giochi Olimpici di Pechino, al via il 4 febbraio. “Cerchiamo di fare tutti attenzione, il nostro obiettivo è arrivare in Cina e fare le gare. Ma questo non vieta di stare insieme – ha aggiunto la sciatrice azzurra – Attesa per provare le piste di Yanqing? Io sono curiosa di tutto, mi sono posta poche domande finora, mi sono detta che avrei trovato le soluzioni laggiù. Qualcuno che è già lì mi ha detto che mi piaceranno sia le piste che la neve, spero che sia così”.

