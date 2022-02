Roma, 2 feb. (LaPresse) – “Il necessario è saper rinunciare a sè per il bene di tutti, che è anche poter parlare con la forza di una sola voce. Ma se non accettate ruoli e regole restano solo voci di vanità che si (e ci) dissolvono nel nulla”. Così su Facebook il garante M5S, Beppe Grillo, intervenendo nella sfida interna al Movimento tra Giuseppe Conte e Luigi Di Maio, che si è aperta durante la settimana di trattative per la scelta del nuovo presidente della Repubblica.

