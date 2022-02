Roma, 2 feb. (LaPresse) – Lo scorso 2 dicembre ITA Airways ha introdotto il Premio di Risultato per tutto il personale, a valle della firma del contratto nazionale del lavoro. Il Premio Risultato è stato condiviso con le organizzazioni sindacali e le associazioni professionali che l’hanno riconosciuto come una quota importante della retribuzione, pari al 15%, per tutti i dipendenti.

