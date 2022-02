Bruxelles, 2 feb. (LaPresse) – Nell’atto delegato della tassonomia la Commissione europea sono poche le modifiche introdotte rispetto alla bozza del 31 dicembre: la Commissione europea ha deciso di mantenere le soglie di emissione di 100 grammi di Co2 per kWh per gli impianti che producono gas. Di fatto sono considerati investimenti verdi solo quelli per impianti al di sotto di questa soglia. Bruxelles ha così respinto le richieste dell’Italia che aveva indicato di innalzare la soglia di emissione di Co2/kWh fino a 340 grammi. Una posizione, quella del’Italia, in controtendenza rispetto agli altri Stati che invece consideravano la presenza del gas stesso contraria agli obiettivi climatici. Sul nucleare, invece, il governo italiano si era astenuto dall’esprimere una posizione, giustificandosi col fatto che si tratta di una tecnologia non consentita e non attiva nel nostro paese.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata