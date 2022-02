Roma, 2 feb. (LaPresse) – “Fortunatamente si tratta a Roma di un circolo, che avrà un comitato o un collegio con idee ristrette e con persone di un certa età. Qui in Italia se non si hanno 70 anni non si ha nessun incarico. Bisogna stare attenti a queste cose. Ora diranno che è tradizione, ma i segnali sono molto importanti, da donna non frequenterei mai quel circolo”. Così a LaPresse, allenatrice ed ex giocatrice della nazionale italiana, Carolina Morace, in merito alla polemica sui circoli dove alle donne è vietato per statuto diventare socie, come il circolo Aniene di Roma. “E’ questione di educazione e di cultura. Noi siamo una massa di ignorantoni, un Paese che non si evolve. Abbiamo visto bene il teatrino della politica con l’elezione del presidente della Repubblica. Votiamo una donna? No, si deve dire votiamo un politico. Siamo dietro, in termini di rispetto ed inclusione. E questa vicenda del circolo vietato alle donne è il nostro mondo, siamo noi. Un mondo che va all’indietro”, aggiunge. “Alcuni sportivi dicono che di politica non si occupano, ma tutto è politica. Servono persone che hanno una certa preparazione altrimenti siamo sempre là”, ha proseguito Morace. “Donne che si uniscono compatte? No, non serve. E’ ciò che sentono le persone che è importante. L’Italia è un Paese poco rispettoso della diversità. Noi siamo uno di quei Paesi che non si vergogna ad essere grezzi. Siamo volgari e ce ne compiaciamo. E siamo pieni di pregiudizi. Leggiamo cosa fanno i ragazzini quando prendono di mira chi è diverso dagli altri, queste sono cronache di ogni giorno”, ha concluso.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata