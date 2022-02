Cagliari, 2 feb. (LaPresse) – C’è un testimone oculare alla tragedia che ieri ha sconvolto Cagliari, quando nel primo pomeriggio il piccolo Daniele Ulver, 15 mesi, è stato travolto e ucciso da uno scooter mentre nel passeggino attraversava le strisce pedonali con sua madre per raggiungere un parco cittadino. Un uomo ha chiamato questa mattina le forze dell’ordine, dicendo di essere uno degli automobilisti che si era fermato davanti alle strisce per far passare Ilaria Ennas e suo figlio, e di aver visto tutto. L’uomo sarà sentito nelle prossime ore. Da quanto si apprende, le telecamere della zona hanno ripreso il momento del sorpasso ma non quello dell’impatto.

